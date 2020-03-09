Машину известного петербургского автоблогера заметили в массовом ДТП

Массовое ДТП с участием четырех автомобилей и маршрутки произошло на Пулковском шоссе на въезде в Петербург. Кадры последствий аварии опубликовали очевидцы в соцсети ВКонтакте.

Позже в сети появились и фото с места происшествия. Пользователи в комментариях под постом опознали в одной из машин автомобиль известного петербургского автоблогера Илкина Мамишева. Подтверждения от самого блогера пока не последовало.

На данный момент известно, что в аварии пострадали четыре человека, в том числе 12-летняя девочка. Три человека, включая ребенка, госпитализированы. На месте работают экстренные службы, обстоятельства аварии выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобиль перевернулся на крышу на площади Восстания.