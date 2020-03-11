Группа «Время и стекло» объявила о распаде

Участники украинской музыкальной группы «Время и стекло» объявили о распаде. Новость об этом появилась 11 марта на официальной страничке дуэта в Instagram.

«Мы чувствуем, что отдались на 100% и сделали максимально все как #ВремяиСтекло. Как люди, которые всегда обожали дарить радость, эпатировать, делать новое — мы всеми клеточками души ощущаем, что готовы к новому этапу», — говорится в сообщении.

Instagram @vremyaisteklo

Солистка группы Надя Дорофеева на своей страничке в соцсети также высказалась по поводу произошедшего.

«Вчера мы выпустили последний клип группы „Время и Стекло“. Это была наша большая, целая жизнь, это огромный отрезок пути, который сделал нас счастливыми», — рассказала Дорофеева.

Алексей Завгородний, который был коллегой Нади Дорофеевой в группе на протяжении десяти лет, объяснил распад коллектива тем, что они просто решили продолжать свой путь по отдельности. Он уточнил, что участники группы являются самостоятельными личностями, но при этом не конфликтуют.

«Мы с Лешей поняли, что сделали максимально все, и наше время в группе действительно истекло», — дополнила Дорофеева в подписи к своему посту.

Музыканты поблагодарили поклонников за поддержку и любовь и анонсировали прощальный тур, который продлится полгода. Последний концерт состоится 11 сентября.