Депутаты Госдумы единогласно приняли закон об изменениях в Конституцию РФ

Закон об изменениях в Конституцию принят в окончательном третьем чтении. За это решение проголосовали 383 депутата, против не выступил никто. 43 депутата воздержались.

Заседание нижней палаты началось на два часа раньше, несмотря на то, что основная работа была проделана накануне.

«Очень существенные поправки вносятся. Эти поправки действительно демонстрируют разворот нашего государства, наконец то, лицом к человеку», — отметил руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме РФ Сергей Миронов.

«Это поправки на многие десятилетия вперед. Вчера об этом сказал наш президент, наш национальный лидер. Поэтому я еще раз призываю — коллеги, все фракции, поддержать предлагаемые изменения в третьем чтении, а окончательную судьбу определят граждане нашей страны на всенародном голосовании», — сказал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Сергей Неверов.

В принятом законе около 200 поправок. В том числе поправка, которая дает возможность действующему президенту участвовать в новых выборах. Еще целый блок о суверенитете. И об изменениях в социальной сфере — МРОТ не ниже прожиточного минимума и индексация пенсий.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ЦИК утвердил логотип и слоган голосования по поправкам к Конституции.