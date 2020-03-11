ЦИК утвердил логотип и слоган голосования по поправкам к Конституции

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Валентин Черников
Эксклюзив 41

Центризбирком обнародовал символы волеизъявления россиян, которые призваны объединить их 22 апреля.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин, 5-tv.ru

Центризбирком России представил утвержденный слоган и логотип общероссийского голосования по поправкам к Основному закону. Визуальным символом дня волеизъявления граждан выбрали раскрытую Конституцию с государственным триколором. А слоган отныне звучит как «Наша страна, наша Конституция, наше решение!».

Разработкой дизайна занималось PR-агентство «ИМА-консалтинг». Ранее организация подготовила визуальную концепцию информационной кампании на выборах президента 2018 года.

По словам гендиректора «ИМА-консалтинг» Вартана Саркисова, в шорт-лист вошли шесть логотипов. Центральным элементом всех отобранных вариантов стала обложка Основного закона. В результате разработчики остановили выбор на проекте с изогнутой Конституцией. В таком виде она ассоциируется со щитом, а защита прав жителей страны — одна из главных целей вносимых поправок.

5-tv.ru

Изначальное количество слоганов насчитывало более 80. В процессе отбора авторы остановились на трехсложной структуре, которая хорошо коррелирует с триколором. А слова «страна», «Конституция» и «решения», по мнению специалистов, емко отражают суть голосования и выступают мотивирующим элементом.

5-tv.ru

Общероссийское голосование намечено на 22 апреля. Этот будний день станет выходным.

Ранее 5-tv.ru писал, что обсуждение поправок к Конституции вышло на финишную прямую.

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