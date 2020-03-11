Президент России Владимир Путин объяснил суть поправок в Основной закон страны. Глава государства выступил на втором заседании Госдумы по изменениям в Конституцию РФ. Общероссийское голосование пройдет 22 апреля. А вот какие коррективы накануне ввел президент, расскажет корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию России.