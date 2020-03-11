Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию России

Советом Федерации в среду, 11 марта, были одобрены поправки в Основной закон страны. Ранее законопроект в третьем, заключительном, чтении одобрили в Государственной Думе.

Законопроект предусматривает не более двух президентских сроков. Действующий лидер страны после вступления поправок в силу сможет баллотироваться на пост президента снова.

Кроме того, законом на уровне Конституции закрепляются ограничения для высших должностных лиц, расширяются полномочия парламента, устанавливаются социальные гарантии и приоритет национального права над международными соглашениями. В Основной закон страны также добавлено упоминание Бога и русского языка как языка государствообразующего народа.

Также закон предусматривает как внесение изменений в Конституцию, так и в нормативные акты, которые касаются процедуры их вступления в силу. Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации, рассмотрение в верхней палате запланировано в среду.