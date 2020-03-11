Владимир Путин провел встречу с генеральным секретарем ОДКБ

Владимир Путин в Ново-Огарево встретился с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем. Белорусский чиновник приступил к работе в организации с начала этого года. Путин пожелал Засю успехов на новой должности и назвал важнейшие направления деятельности.

«Слаживание наших коллективных сил, работа по важнейшим направлениям борьбы с терроризмом, наркоугрозой и так далее. У нас много планов. Впереди праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», — сказал президент РФ.

В этом году председательство в Организации Договора о коллективной безопасности перешло к нашей стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Владимир Путин встретился с крупными российскими инвесторами.