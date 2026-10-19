Еврокомиссия назвала ограничения виз для россиян долгосрочным приоритетом

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 20 0

Уже в следующем году могут появиться новые правила, которые изменят условия поездок для граждан России.

Еврокомиссия намерена ужесточить выдачу виз россиянам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Еврокомиссия (ЕК) намерена добиваться дальнейшего ужесточения визовой политики ЕС в отношении граждан России. Об этом заявил представитель ведомства Маркус Ламмерт. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, ограничения на выдачу виз россиянам остаются одним из приоритетов Еврокомиссии с 2022 года. При этом визовая политика пока не входит в компетенцию ЕК: решения о выдаче документов принимают национальные правительства стран Евросоюза.

Ламмерт отметил, что Еврокомиссия пытается убедить государства ЕС сократить число выдаваемых россиянам шенгенских виз и в особенности ограничить оформление многоразовых документов.

Представитель ЕК также выразил надежду, что в следующем году при поддержке министров стран Евросоюза будут приняты новые меры. По его словам, речь может идти о запрете на въезд в ЕС для бывших участников СВО, а также об изменении визовой системы, которое затронет граждан России, желающих посетить европейские страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса прекратить выдачу россиянам туристических виз в странах Евросоюза. По данным СМИ, латвийский премьер объяснил инициативу необходимостью предотвращения будущих «гибридных угроз». Захарова отреагировала на это заявление с иронией, указав на внутренние проблемы Евросоюза.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+10° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
82.85
-0.77 93.23
-0.49
Гороскоп на сегодня, 19 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:34
Свободная жизнь: Савичева впервые вышла в свет после развода
23:23
В Перу пассажирский самолет LATAM загорелся перед вылетом
23:05
Роналду отстранили от матчей сборной Португалии на 30 дней за самовольный отъезд
22:53
«Я бы это сделал»: Трамп готов встретиться с Путиным и Си Цзиньпином
22:40
Еврокомиссия назвала ограничения виз для россиян долгосрочным приоритетом
22:34
«Было плохо каждую секунду»: как беременность довела Адель Вейгель до больницы

Сейчас читают

Как подготовить китайский автомобиль к русским морозам
Михаил Ошеров: Накануне Третьей Ближневосточной войны — анализ ситуации
Москва намерена продолжать сотрудничество с Тегераном в экономической сфере
День отца — 2026: идеи подарков папе, поздравления и прикольные открытки

Интересные материалы

День отца: что подарить папе как поздравить скачать открытки
День трех дверей 14 октября: гороскоп для знаков зодиака
🪐Гороскоп на октябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги октябрь 2026 для знаков зодиака: видео