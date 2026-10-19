Еврокомиссия назвала ограничения виз для россиян долгосрочным приоритетом

Еврокомиссия (ЕК) намерена добиваться дальнейшего ужесточения визовой политики ЕС в отношении граждан России. Об этом заявил представитель ведомства Маркус Ламмерт. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, ограничения на выдачу виз россиянам остаются одним из приоритетов Еврокомиссии с 2022 года. При этом визовая политика пока не входит в компетенцию ЕК: решения о выдаче документов принимают национальные правительства стран Евросоюза.

Ламмерт отметил, что Еврокомиссия пытается убедить государства ЕС сократить число выдаваемых россиянам шенгенских виз и в особенности ограничить оформление многоразовых документов.

Представитель ЕК также выразил надежду, что в следующем году при поддержке министров стран Евросоюза будут приняты новые меры. По его словам, речь может идти о запрете на въезд в ЕС для бывших участников СВО, а также об изменении визовой системы, которое затронет граждан России, желающих посетить европейские страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала предложение премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса прекратить выдачу россиянам туристических виз в странах Евросоюза. По данным СМИ, латвийский премьер объяснил инициативу необходимостью предотвращения будущих «гибридных угроз». Захарова отреагировала на это заявление с иронией, указав на внутренние проблемы Евросоюза.

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