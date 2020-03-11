«Одноклассники» рассказали об активности пользователей в Международный женский день

«Одноклассники» подвели итоги активности пользователей во время празднования Международного женского дня. Также соцсетью был опубликован ТОП-10 российских городов, жители которых чаще других отправляли виртуальные поздравления. В первую пятерку лидеров вошли Москва, Омск, Новосибирск, Санкт-Петербург и Воронеж. Персональный рекорд поставил житель Саратова, отправивший 4 840 подарков с «8 Марта!», и обеспечивший своему городу почетное седьмое место в списке. Также в ТОП-10 попали Волгоград, Краснодар, Красноярск и Ростов-на-Дону.

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В свою очередь, больше всего виртуальных подарков получила жительница Вологды — ей пришло 5 642 поздравления с Международным женским днем от пользователей «Одноклассников». Также 8 Марта был побит рекорд соцсети по интенсивности отправки сообщений (до 8 тысяч в секунду). Еще одним популярным способом поздравления стали персонализированные видеооткрытки, подготовленные нейросетью и суммарно собравшие около 200 миллионов просмотров в соцсети.

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