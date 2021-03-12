7 рецептов вкусных и оригинальных блюд к Великому посту

Великий пост длится полтора месяца — в 2021-м он начался 15 марта. В это время соблюдащие пост убирают из рациона довольно много продуктов. Чтобы чувствовать сытость, некоторые налегают на «разрешенные» продукты — хлеб, макароны, сладости, фрукты и овощи. Часто соблюсти меру трудно — в результате есть риск поправиться на несколько килограммов. Но в Великий пост можно вкусно и полезно поесть!

5-tv.ru подготовил для вас несколько рецептов сытных блюд, которые можно приготовить в Великий православный пост.

Суп из шампиньонов

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В Великий пост можно приготовить суп-пюре из нежных шампиньонов. Чтобы суп получился оригинальным по вкусу, добавьте тертые сухие грибы в жареные. Полученную массу необходимо измельчить в блендере. А чтобы получить кремообразную структуру, добавьте сливки.

• Рецепт супа из шампиньонов

Котлеты из гречневой каши

Global Look Press © Paul Williams

Гречневая каша — одно из самых простых и популярных блюд. Но не все знают, что из нее можно сделать котлеты, которые точно удивят ваших близких! Постное блюдо из XIX века лучше всего подавать с грибной подливой — так котлеты будут сочными. А гости обязательно попросят добавки.

• Рецепт гречневых котлет

Закуска из красной фасоли

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Постное блюдо из обжаренного лука и фасоли в миксе с сельдереем и зеленью. Смешайте ингредиенты в блендере до получения пасты. Для неповторимого вкуса нужно добавить в блюдо консервированные в собственном соку томаты, петрушку, укроп и кинзу.

• Рецепт пасты из фасоли

Салат «Витаминный»

www.globallookpress.com /Bodo Schieren

Такой салат ассоциируется с теплым временем года, ведь именно в это время прилавки источают аромат свежих овощей. Но им можно полакомиться в любое время, ведь в холодильнике «Витаминный» может храниться до полугода! Добавьте в свою жизнь немного весеннего настроения и сделайте салат из капусты, моркови, перца и томатов.

• Рецепт овощного салата

Хлебные котлеты и спринг-роллы

Global Look Press © Paul Williams

Ограничения от животной пищи помогут вам попробовать необычные блюда. Например, котлеты из хлеба. Для их приготовления отожмите мякиш до получения однородной массы, а дальше — следуйте рецепту. Кроме того, вы можете приготовить спринг-роллы. Блюдо из восточной кулинарии представляет собой скрученные в роллы овощи. Ну а на десерт подавайте настоящие фруктовые цукаты.

• Рецепты хлебных котлет, спринг-роллов и цукатов

Салат «Капрезе» от шеф-повара

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Еще одним рецептом салата поделился шеф-повар Григорий Малышев. Важно помнить, что в Великий пост не обязательно сидеть на однообразной диете. В перекус порадуйте себя сэндвичами из хлеба, канапе из овощей и постного сыра. А взять с собой на орбед можно салат «Капрезе», где вместо моцареллы главным ингредиентом станет тофу. Продукт из соевых бобов вы найдете в любом супермаркете.

• Рецепт постного салата «Капрезе»

А чем заменить мясо в Великий пост?

www.globallookpress.com / gourmet-vision

Если во время поста вы соскучились по бургерам, есть отличный способ заменить любимое блюдо из мяса. Попробуйте соорудить бургеры из фасоли! К каше или макаронам можно добавить постные сосиски. Обычно их делают из желатина, свеклы и гороха. Да и вообще, спаржа, бобовые и соевые продукты — отличный вариант насытиться во время поста.

• Чем заменить мясо в пост