Православные христиане со 2 марта по 18 апреля в 2020 году соблюдают Великий пост. В этот период церковь призывает полностью отказаться от пищи животного происхождения и соблюдать особый рацион питания. В частности, не разрешается есть молочные, мясные и рыбные продукты. О том, чем их можно заменить, в интервью 5-tv.ru рассказал шеф-повар Григорий Малышев.

Что касается мяса, то, по словам эксперта, вместо него можно употреблять соевые котлеты или котлеты, приготовленные из протертой фасоли. Еще одно интересное блюдо — фасолевые бургеры.

«Можно использовать все возможные бобы, фасоли. Из фасоли можно делать прекрасные бургеры — это будет очень приятно, полезно, аппетитно», — подчеркнул Малышев.

В рамках интервью он даже рассказал о том, как заменить сосиски во время поста. Оказывается, это блюдо можно приготовить из гороха и свеклы.

«Мы можем сделать постные сосиски, для постных сосисок нам понадобится горох обычный горох, который мы предварительно отварим, добавим свеклу, добавим, если он нужен, желатин, крахмал, затем, значит, все это мы перемелем, в процессе мы уже добавляем сок свеклы, кладем в какую-нибудь удобную нам пленку или форму и отвариваем», — поделился шеф-повар.

По его словам, существует большое разнообразие блюд, которыми можно питаться в этот период. К ним относятся грибы, овощи, спаржа, бобовые и соевые продукты.

«Заменить в первую очередь можно, конечно, грибами всевозможными разными. Грибы считаются растительной пищей, богатой очень сильно грибами — это раз. Продукты соевые, соевые все возможные продукты. Это значит соевое молоко, соевое мясо. Делают и соевую спаржу известную, да, это там снимают пенку и получают свою спаржу. Также соевый творог и любые продукты из бобов. <…> Что еще можно у нас заменить? Майонез также мы можем сделать без добавления яиц», — пояснил Малышев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если пришлось нарушить Великий пост.