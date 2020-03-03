Чем заменить мясо во время поста — отвечает шеф-повар
По словам Григория Малышева, существует большое разнообразие продуктов, которыми можно заменить в любимых блюдах ингридиенты животного происхождения.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / gourmet-vision; 5-tv.ru
Православные христиане со 2 марта по 18 апреля в 2020 году соблюдают Великий пост. В этот период церковь призывает полностью отказаться от пищи животного происхождения и соблюдать особый рацион питания. В частности, не разрешается есть молочные, мясные и рыбные продукты. О том, чем их можно заменить, в интервью 5-tv.ru рассказал шеф-повар Григорий Малышев.
Что касается мяса, то, по словам эксперта, вместо него можно употреблять соевые котлеты или котлеты, приготовленные из протертой фасоли. Еще одно интересное блюдо — фасолевые бургеры.
«Можно использовать все возможные бобы, фасоли. Из фасоли можно делать прекрасные бургеры — это будет очень приятно, полезно, аппетитно», — подчеркнул Малышев.
В рамках интервью он даже рассказал о том, как заменить сосиски во время поста. Оказывается, это блюдо можно приготовить из гороха и свеклы.
«Мы можем сделать постные сосиски, для постных сосисок нам понадобится горох обычный горох, который мы предварительно отварим, добавим свеклу, добавим, если он нужен, желатин, крахмал, затем, значит, все это мы перемелем, в процессе мы уже добавляем сок свеклы, кладем в какую-нибудь удобную нам пленку или форму и отвариваем», — поделился шеф-повар.
По его словам, существует большое разнообразие блюд, которыми можно питаться в этот период. К ним относятся грибы, овощи, спаржа, бобовые и соевые продукты.
«Заменить в первую очередь можно, конечно, грибами всевозможными разными. Грибы считаются растительной пищей, богатой очень сильно грибами — это раз. Продукты соевые, соевые все возможные продукты. Это значит соевое молоко, соевое мясо. Делают и соевую спаржу известную, да, это там снимают пенку и получают свою спаржу. Также соевый творог и любые продукты из бобов. <…> Что еще можно у нас заменить? Майонез также мы можем сделать без добавления яиц», — пояснил Малышев.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если пришлось нарушить Великий пост.
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