В Петербурге прошли обыски в структурах холдинга «Фаэтон»

В петербургский холдинг «Фаэтон» сегодня пришли сотрудники ФСб, Росгвардии и СОБРа. Обыски были связаны с уголовным делом об особо крупном мошенничестве и прошли сразу по пятнадцати адресам — это офисы и квартиры менеджеров.

По данным следствия, компания сознательно брала в долг крупные суммы в банках, речь примерно о семи миллиардах, но возвращать не собиралась. Предприниматели выставляли себя банкротами.

«Фаэтон» появился на рынке Северной столицы в начале 2000-х. Холдинг занимался агробизнесом, производством медицинской техники, строительством и реализацией нефтепродуктов.