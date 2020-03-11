В Петербурге прошли обыски в структурах холдинга «Фаэтон»
Обыски были проведены из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.
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Фото, видео: РИА Новости / Андрей Стенин, 5-tv.ru
В петербургский холдинг «Фаэтон» сегодня пришли сотрудники ФСб, Росгвардии и СОБРа. Обыски были связаны с уголовным делом об особо крупном мошенничестве и прошли сразу по пятнадцати адресам — это офисы и квартиры менеджеров.
По данным следствия, компания сознательно брала в долг крупные суммы в банках, речь примерно о семи миллиардах, но возвращать не собиралась. Предприниматели выставляли себя банкротами.
«Фаэтон» появился на рынке Северной столицы в начале 2000-х. Холдинг занимался агробизнесом, производством медицинской техники, строительством и реализацией нефтепродуктов.
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