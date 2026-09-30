Россиян не было на борту подавшего сигнал бедствия самолета FlyDubai

Граждан России не было среди пассажиров самолета Boeing 737 авиакомпании Flydubai, который подал сигналы о захвате во время рейса из Дубая в Тель-Авив. Об этом сообщили в генеральном консульстве России.

Ранее стало известно, что самолет Flydubai оказался в центре внимания после передачи экипажем нескольких тревожных сигналов. Код 7700 используется при возникновении чрезвычайной ситуации, а 7500 применяется при подозрении на незаконное вмешательство в работу воздушного судна.

После передачи сигналов появились сообщения о возможной потере связи с экипажем и угрозе безопасности лайнера. Израильские СМИ сообщали, что из-за произошедшего в воздух были подняты истребители для проверки ситуации.

Позднее самолет изменил маршрут перед посадкой в Тель-Авиве и направился в сторону Саудовской Аравии. В итоге Boeing 737 совершил посадку в одном из аэропортов страны.

По предварительным данным, угрозы безопасности самолета после приземления обнаружено не было. Израильский телеканал Kan News сообщал, что причиной подачи тревожных сигналов стала драка между членами экипажа.

Ранее 12-й израильский канал сообщал, что участниками конфликта могли быть пилоты из России и Украины, однако 9-й канал опроверг эту информацию. По данным I24, агрессором оказался гражданин Омана, а капитан воздушного судна — гражданин Объединенных Арабских Эмиратов.

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