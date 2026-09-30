Генконсульство РФ опровергло, что один из пилотов борта Flydubai был россиянином

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 118 0

Ранее в СМИ появились сообщения о возможном гражданстве одного из членов экипажа рейса Дубай — Тель-Авив.

ЧП на борту самолета Boeing 737: последние новости

Фото: ТАСС/Ohad Zwigenberg

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В Генеральном консульстве России в Дубае опровергли информацию о том, что один из пилотов самолета Boeing 737 авиакомпании Flydubai был гражданином РФ. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможном гражданстве одного из членов экипажа рейса Дубай — Тель-Авив, который оказался в центре инцидента во время полета.

«Распространяемая в СМИ информация о том, что один из пилотов якобы является гражданином России, не соответствует действительности», — отметили в диппредставительстве.

По предварительным данным, после набора высоты в девять тысяч метров один из пилотов мог направить самолет в резкое снижение. В результате лайнер оказался на высоте около 4,5 тысячи метров. Попытка второго пилота предотвратить дальнейшее развитие ситуации, как сообщалось, привела к конфликту между членами экипажа.

Во время полета с борта были переданы два аварийных сигнала: 7700, который используется при чрезвычайных ситуациях, и 7500 — международный код, указывающий на возможный захват воздушного судна.

На борту Boeing 737 находились около 180 пассажиров, включая 27 несовершеннолетних. После инцидента самолет изменил маршрут и совершил посадку в Саудовской Аравии.

Израильский телеканал 12 сообщил, что на борту находилась дополнительная команда пилотов в гражданской одежде. По данным канала, они летели в рамках штатной тренировки и могли помочь экипажу взять ситуацию под контроль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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