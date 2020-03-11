Рассорившаяся с Максом Фадеевым Наргиз Закирова нашла себе нового продюсера

Певица Наргиз Закирова, которая со скандалом прекратила отношения с Максимом Фадеевым и его лейблом MALFA, нашла себе нового продюсера. 11 марта певица подписала контракт с Виктором Дробышем. Это подтвердил 5-tv.ru сам продюсер.

Он сообщил, что идея сотрудничества возникла, когда готовился концерт Николая Носкова, которому нужны были сильные, талантливые исполнители его песен.

«Мне кажется, она мой человек в плане творчества», — отметил Дробыш.

Он пояснил что перед тем, как подписать контракт с Наргиз, оговорил все спорные вопросы с Фадеевым.

«Я с легким сердцем подписал этот контракт, потому что перед тем, как это сделать, я все вопросы обсудил с Максом. Для меня было очень важно. Чтобы не было никаких противоречий между продюсерами», — сказал он.

Продюсер добавил, что у Фадеева было одно условие — чтобы Наргиз перед ним извинилась.

«Все было сделано, и поэтому, мне кажется, я со спокойной душой могу с ней работать, и не думать, что кто-то про меня думает, что-то плохое. Могу заниматься музыкой, не оглядываясь назад», — заявил Дробыш.

По его словам, уже сейчас они готовят сразу несколько песен и одна из них будет выпущена уже в ближайшую неделю.

«Думаю, что будем выпускать чуть ли не каждый месяц по песне. Потому что немножко Наргиз приостановилась в своем творческом процессе последнее время. Поэтому сейчас будем стараться все время удивлять, удивлять. И музыкой, а не разговорами», — сообщил Дробыш, добавив, что Наргиз находится в приподнятом настроении, Фадеев в хорошем, а сам он — в прекрасном.

Некоторое время назад, как рассказывал 5-tv.ru, Наргиз сравнила компанию MALFA Максима Фадеева с сектой Чарльза Мэнсона.