«Это была секта»: Наргиз откровенно рассказала Собчак, почему ушла от Фадеева

Российская певица Наргиз Закирова стала участницей YouTube-шоу Ксении Собчак. Артистка откровенно рассказала телеведущей, почему ушла от Максима Фадеева и перестала сотрудничать с его лейблом MALFA. По словам исполнительницы, работа с продюсером не была плодотворной настолько, насколько ей этого хотелось.

«Отношение у него ко мне было потребительское. Он написал всего одну песню, которая выстрелила, — „Ты моя нежность“. Но я же не могу всю жизнь петь одну песню», — высказалась знаменитость.

Наргиз Закирова, как и многие ушедшие с лейбла музыканты, призналась — она не читала контракт, который ей предложил Максим Фадеев. Ксения Собчак в какой-то момент сравнила компанию MALFA с сектой Чарльза Мэнсона. Певица поспешила согласиться с телеведущей.

«Вот, точно! Это была секта. У человека, кажется, что-то происходит с психикой. Мы же разбежались от него не просто так», — сообщила звезда.

Несмотря на все конфликты между продюсером и певицей, по подсчетам Ксении Собчак, за шесть лет сотрудничества с лейблом Наргиз Закирова заработала порядка четырех миллионов долларов (около 250 миллионов рублей).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-подопечный Максима Фадеева заявил о заговоре Собчак против продюсера.