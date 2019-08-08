Продюсерский центр MALFA Максима Фадеева направил певице Наргиз документ о расторжении контракта, об этом артистка сообщила в своем аккаунте в Instagram. По словам 48-летней знаменитости, в письме указано, что ей запрещается исполнять музыкальные произведения продюсера.

Наргиз отметила, что в документе, помимо прочего, говорится об отказе центра MALFA от обязательств по концертному туру, в который вот-вот должна была отправиться певица.

«Я получила официальный документ о намерении лейбла MALFA запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру», — написала Наргиз.

Instagram @nargizzakirova_official

Тарантино в опасности? Юзеры сосватали Собчак знаменитому режиссеру

Артистка отмечает, что концерты в рамках августовского тура в Юрмале, Красногорске и Чайковском находятся под угрозой срыва. Разъяснений от Максима Фадеева относительно сложившейся ситуации Наргиз до сих пор не получила.

«Мое обращение о разъяснении ситуации, направленное непосредственно Максиму Фадееву и компании MALFA, было проигнорировано», — отметила Наргиз.

Певица напомнила, что это уже не первый случай отмены концертов по вине руководства и представителей продюсерского центра MALFA.

Сам Максим Фадеев пока никак открытым текстом не прокомментировал заявления Наргиз. Музыкальный продюсер опубликовал в Instagram неоднозначный пост, в котором намекнул на происходящее.

«Самый быстрый способ привести себя в порядок: 1. Снять с ушей лапшу 2. С души — камень 3. С шеи — обнаглевших людей. Все. Вы в идеальной форме. 100%. Я попробовал, работает!», — написал Максим Фадеев.

Instagram @fadeevmaxim

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кургане монахи сгоревшего храма обессмертят имя Максима Фадеева.