Совет Федерации одобрил поправки в Основной закон страны

Логотип — раскрытая Конституция, слоган — «Наша страна, наша Конституция, наше решение!» Центральная избирательная комиссия утвердила символику грядущего общероссийского голосования по поправкам в основной закон.

В ближайшее время на основе этой символики будут созданы порядка 30-ти информационно-разъяснительных роликов. Поправки, которые накануне Госдума утвердила в третьем чтении, в среду принял Совет Федерации. Обсуждению документа посвятили всю вторую половину дня. Подробно говорили о поправке, которая позволит действующему президенту снова выдвигать кандидатуру на выборах.

«Если речь идет о возможном продление сроков президента, то, конечно же, были другие варианты. Их президент озвучивал: принять это решение в Федеральном Собрании, но с учетом, конечно, внесения изменений необходимых в Конституцию законодательства. Но президент не пошел на это. Он посчитал важным вообще поправки в Конституцию, чтобы они прошли через плебисцит, через всенародные голосования», — пояснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

К голосованию 22 апреля уже многое готово. Свое заключение должен дать теперь Конституционный суд. Но окончательно все поправки утвердят только граждане России.