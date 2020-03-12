Совет Федерации одобрил поправки в Основной закон страны
Спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко прокомментировала поправку, позволяющую действующему президенту вновь выдвинуть свою кандидатуру на выборы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / © council.gov.ru; 5-tv.ru
Логотип — раскрытая Конституция, слоган — «Наша страна, наша Конституция, наше решение!» Центральная избирательная комиссия утвердила символику грядущего общероссийского голосования по поправкам в основной закон.
В ближайшее время на основе этой символики будут созданы порядка 30-ти информационно-разъяснительных роликов. Поправки, которые накануне Госдума утвердила в третьем чтении, в среду принял Совет Федерации. Обсуждению документа посвятили всю вторую половину дня. Подробно говорили о поправке, которая позволит действующему президенту снова выдвигать кандидатуру на выборах.
«Если речь идет о возможном продление сроков президента, то, конечно же, были другие варианты. Их президент озвучивал: принять это решение в Федеральном Собрании, но с учетом, конечно, внесения изменений необходимых в Конституцию законодательства. Но президент не пошел на это. Он посчитал важным вообще поправки в Конституцию, чтобы они прошли через плебисцит, через всенародные голосования», — пояснила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
К голосованию 22 апреля уже многое готово. Свое заключение должен дать теперь Конституционный суд. Но окончательно все поправки утвердят только граждане России.
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