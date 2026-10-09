Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Ильи и Максима

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У братьев из Башкирии одна болезнь на двоих.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции «День добрых дел»!

У братьев из Башкирии — Ильи и Максима — одна болезнь на двоих. Из-за нее мальчишек мучают постоянные приступы и остановки дыхания. Справиться с ними помогут дорогостоящие лекарства.

Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать сумму, необходимую на лечение! Большое вам спасибо.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
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