Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых дел» для Ильи и Максима
У братьев из Башкирии одна болезнь на двоих.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в акции «День добрых дел»!
У братьев из Башкирии — Ильи и Максима — одна болезнь на двоих. Из-за нее мальчишек мучают постоянные приступы и остановки дыхания. Справиться с ними помогут дорогостоящие лекарства.
Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать сумму, необходимую на лечение! Большое вам спасибо.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
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