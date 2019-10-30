Атомная подлодка «Князь Владимир» на испытаниях в Белом море впервые провела стрельбу баллистической ракетой «Булава». Уникальные кадры опубликовало Министерство обороны.

Пуск был выполнен из-под воды. «Булава», пролетев более пяти тысяч километров, достигла цели на полигоне «Кура» на Камчатке. Район стрельбы был закрыт для судоходства, все прошло в штатном режиме.

В этом году стратегический ракетоносец «Князь Владимир» завершает государственные испытания и будет нести службу на Северном флоте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские аналитики назвали оружием судного дня российскую атомную подлодку «Юрий Долгорукий».