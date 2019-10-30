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Подводная лодка «Князь Владимир» впервые запустила «Булаву» — видео

, 21:12 Эфирная новость 106

Уникальные кадры подводного пуска баллистической ракеты опубликовало Министерство обороны РФ.

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Фото, видео: YouTube @Познавательное ТВ TV, 5-tv.ru

Атомная подлодка «Князь Владимир» на испытаниях в Белом море впервые провела стрельбу баллистической ракетой «Булава». Уникальные кадры опубликовало Министерство обороны.

Пуск был выполнен из-под воды. «Булава», пролетев более пяти тысяч километров, достигла цели на полигоне «Кура» на Камчатке. Район стрельбы был закрыт для судоходства, все прошло в штатном режиме.

В этом году стратегический ракетоносец «Князь Владимир» завершает государственные испытания и будет нести службу на Северном флоте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американские аналитики назвали оружием судного дня российскую атомную подлодку «Юрий Долгорукий».

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