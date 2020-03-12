Алиментщик поневоле: бездетный инвалид должен 800 тысяч за выплаты детям бывшей жены

Сурового наказания боится безобидный житель Анапы Александр Хомяков. Инвалид с детства, он объявлен в розыск за долг в 800 тысяч рублей по алиментам.

Причем на детей, которых его бывшая супруга родила через несколько лет после расставания. Много лет назад Александра бросила жена, ушла к другому. А ребенка от нового ухажера записала на бывшего супруга. Часть счетов Александра уже арестована. Вдвоем с матерью они еле сводят концы с концами.

После смерти Галины детей передали ее родственнице. Шесть лет назад та подала на алименты на Александра. К тому времени семья инвалида продала квартиру во Владивостоке и переехала в Анапу. Но извещения в суд приходили по старому адресу. Семья Хомяковых ни о чем и не догадывалась. Так и появился долг в 800 тысяч рублей. А в 2015 году Александра даже лишили родительских прав.

И оказалось, что в своей беде Александр не одинок. Отцов, которых можно назначить «должниками» — сотни, если не тысячи по всей стране.

Как становятся алиментщиком «поневоле» — разбиралась Алиса Паршакова.