Фронтмен Scooter пришел в тот же петербургский паб, где отдыхал вокалист Iron Маiden
Эйч Пи Бакстер не сразу признал легенду хеви-металл из Великобритании, который болел за любимый «Ливерпуль».
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Фото, видео: ТАСС / Christoph Soeder, 5-tv.ru
Сразу две легенды музыкального мира посетили один из пабов в Санкт-Петербурге в ночь на 12 марта. Сначала в заведение на набережной реки Фонтанки пришел фронтмен рок-группы Iron Maiden Брюс Дикинсон. Затем туда же наведался вокалист электронной группы Scooter Эйч Пи Бакстер, сообщает 78.ru.
Основатель культовой электронной группы Scooter не признал своего британского коллегу. Немец стоял неподалеку от барной стойки и о чем-то беседовал с посетителями. Дикинсон тем временем сидел за столиком и смотрел в сторону телевизора в другом конце паба.
Напитки музыканты выбрали разные. Известный металлист сидел с пинтой пива, а Эйч Пи Бакстер держал в руках стакан с чем-то, вероятно, более крепким.
Как сообщал 5-tv.ru, фронтмен Iron Maiden пришел в петербургский паб, чтобы поболеть за любимый «Ливерпуль». В ночь на 12 марта британский футбольный клуб играл против испанского «Атлетико» в рамках 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов. Англичане лидировали вплоть до конца основного времени со счетом 1:0. Однако в итоге они проиграли со счетом 2:3.
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