США атаковали базу народного ополчения в Ираке

|
Светлана Шевченко
16

Действия американских военных стали последствием на ракетную атаку по базе, в ходе которой погибли трое военнослужащих коалиции.

ВВС США атаковали базу народного ополчения Ирака вблизи сирийской границы. В результате атаки, по сообщениям арабских СМИ, погибли 18 человек.

Бомбардировка стала ответом на удар, который накануне иракское народное ополчение нанесло по базе Эт-Таджи, где размещаются силы западной коалиции. По ней были выпущены 15 ракет. В итоге, погибли двое американских военных и один подданный Великобритании. Еще 12 человек — получили ранения. Эту информацию уже подтвердили в Пентагоне.

+4° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.47
-0.55 81.02
-0.84
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...