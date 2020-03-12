США атаковали базу народного ополчения в Ираке

ВВС США атаковали базу народного ополчения Ирака вблизи сирийской границы. В результате атаки, по сообщениям арабских СМИ, погибли 18 человек.

Бомбардировка стала ответом на удар, который накануне иракское народное ополчение нанесло по базе Эт-Таджи, где размещаются силы западной коалиции. По ней были выпущены 15 ракет. В итоге, погибли двое американских военных и один подданный Великобритании. Еще 12 человек — получили ранения. Эту информацию уже подтвердили в Пентагоне.