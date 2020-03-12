В России предлагают создать «черный список» за реабилитацию нацизма

Политики, историки, депутаты и другие публичные персоны замеченные в пропаганде и реабилитации нацизма будут занесены в черный список! С такой инициативой выступили в Московском бюро по правам человека «Ампутация памяти».

Доклад был посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне. По мнению правозащитников, принижать роль СССР во Второй Мировой уже стало чуть ли не мировым трендом. При этом, едва ли не каждое подобное заявление — оправдывает гитлеровский режим. В Госдуме и Совете Федерации с экспертами согласны и предлагают за искажение истории ввести уголовную ответственность.

Как сообщал 5-tv.ru, об исторической памяти и Великой Победе ранее высказался президент России Владимир Путин.