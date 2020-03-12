Первая в истории России олимпийская чемпионка в одиночном женском фигурном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова поделилась с поклонниками фото в Instagram.

На снимке юная чемпионка сидит на диване. На ней суперкороткие кожаные шорты, спущенная на одно плечо кожаная куртка, довершают образ высокие черные ботфорты. Весь наряд девушки выдержан в черной гамме.

Кадр фигуристка дополнила комментарием:

«Жизнь — игра, играй красиво».

Instagram @adelina_sotnikova14

Подписчики нашли фото интересным, а образ Аделины очень сексуальным.

«Аделина, какая же вы красавица, умница, чемпионка. Берегите себя, мир у ваших ног»

«Девушка — огонь»

«Секси»

«Признак весны, девушки начинают оголять ноги»

«Воу воу, как горячо», — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. 23-летняя чемпионка решила покинуть большой спорт, чтобы сохранить здоровье. Она обещала по-прежнему радовать публику своим появлением на ледовой арене, но уже не в качестве профессиональной фигуристки.