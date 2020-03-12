«Девушка — огонь»: Аделина Сотникова показала фанатам стройные ноги
Олимпийская чемпионка выложила откровенное фото себя в черном кожаном наряде.
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Фото, видео: Instagram @adelina_sotnikova14
Первая в истории России олимпийская чемпионка в одиночном женском фигурном катании в индивидуальном зачете Аделина Сотникова поделилась с поклонниками фото в Instagram.
На снимке юная чемпионка сидит на диване. На ней суперкороткие кожаные шорты, спущенная на одно плечо кожаная куртка, довершают образ высокие черные ботфорты. Весь наряд девушки выдержан в черной гамме.
Кадр фигуристка дополнила комментарием:
«Жизнь — игра, играй красиво».
Подписчики нашли фото интересным, а образ Аделины очень сексуальным.
«Аделина, какая же вы красавица, умница, чемпионка. Берегите себя, мир у ваших ног»
«Девушка — огонь»
«Секси»
«Признак весны, девушки начинают оголять ноги»
«Воу воу, как горячо», — писали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры. 23-летняя чемпионка решила покинуть большой спорт, чтобы сохранить здоровье. Она обещала по-прежнему радовать публику своим появлением на ледовой арене, но уже не в качестве профессиональной фигуристки.
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