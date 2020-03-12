Ирак и Кувейт снизили цены на нефть следом за Саудовской Аравией
ОАЭ сделали снижение и для февральских продаж.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Gu Yue
Ирак и Кувейт следом за Саудовской Аравией снизили апрельские цены на нефть, сообщает Bloomberg. Это произошло на фоне нефтяной войны между Москвой и Эр-Риядом.
В апреле Ирак собирается продавать нефть на рынки в Азии по цене на пять долларов ниже, чем сейчас. Кувейт намерен сделать скидку на шесть долларов за баррель. Кроме того, Объединенные Арабские Эмираты снижают цену задним числом — за февраль. Иракская государственная нефтяная компания собирается увеличить в следующем месяце экспорт «черного золота».
Страны ОПЕК+ не смогли согласовать сделку 6 марта. Она предполагала достижение договоренностей о дополнительном сокращении или продлении текущих условий добычи нефти. Вслед за этим рухнули мировые котировки на нефтяном рынке, что вызвало обвал рубля. Ранее 5-tv.ru писал, какой прогноз финансовому рынку сделал экономист Джесси Коломбо, предсказавший кризис 2008 года.
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