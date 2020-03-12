Предсказавший кризис 2008 года аналитик теперь спрогнозировал экономический крах
Джесси Коломбо уверен, что экономические пузыри вскоре начнут лопаться по всему миру.
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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей, / Савостьянов Сергей, / Рогулин Дмитрий; Twitter @TheBubbleBubble
Экономист Джесси Коломбо заявил, что мир ждет новый финансовый кризис, который приведет к экономическому краху. Его мнение выяснил Independent.
Коломбо заявил, что обнаружил «пузыри» на более чем 20 рынках. По его словам, они образовались на европейском рынке недвижимости, студенческих и автомобильных кредитах в США, технологических стартапах и в других областях. По мнению аналитика, они могут лопнуть в любой момент.
«Это иллюзия экономического восстановления, которую обеспечивает надувание экономических пузырей. Думаю, сейчас они начинают схлопываться», — сказал экономист.
По его словам, «спусковым крючком» к новому кризису может послужить коронавирус COVID-19. Однако это не может быть его основной причиной — мировая экономика шла к рецессии задолго до появления нового вида пневмонии.
«Когда я смотрю на экономику сегодня, я вижу причины для нового беспокойства. Я вижу производственный сектор в рецессии. Я вижу нестабильную экономику, основанную на долгах — как на долгах домохозяйств, так и на долгах корпораций, — которая уязвима для потрясений», — отметил Коломбо.
По его данным, общий объем долговых обязательств в разных сегментах вырос почти на 100 триллионов долларов. Из-за этого, уверен аналитик, предстоящий кризис окажется хуже, чем предсказанный им 12 лет назад.
Джесси Коломбо открыл в 2004 году сайт, на котором предупреждал о надвигающемся масштабном финансовом кризисе. В 2008 году его опасения сбылись — СМИ поспешили прозвать его экономистом, предсказавшим катастрофу. В последующие годы Джесси часто говорил об очередном крахе. Он постоянно добавлял, что новый кризис будет страшнее предыдущего.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что мировые биржи потрясло резкое снижение цен на нефть. Это произошло на фоне срыва сделки ОПЕК+ об ограничении добычи. Вслед за «черным золотом» произошло ослабление рубля. Впрочем, в первый рабочий день национальная валюта наверстала упущенное за праздничные выходные.
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