Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию

С самого утра региональные парламенты голосуют за поправки в Основной закон Российской Федерации. Изменения в Конституцию уже одобрили две трети регионов, в том числе, Сахалина, Приморья, Красноярского края, Иркутской области, в Новосибирске и Благовещенске. Обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов России.

В Совете Федерации, куда поступают сведения о голосовании региональных депутатов, уже заявили — закон скорее всего будет принят. И поправки соответствуют ожиданиям большинства граждан. Окончательное же решение примут россияне в ходе общероссийского голосования. Оно пройдет 22 апреля.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Совет Федерации одобрил поправки в Основной закон страны.