Две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию
Обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов России.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин
С самого утра региональные парламенты голосуют за поправки в Основной закон Российской Федерации. Изменения в Конституцию уже одобрили две трети регионов, в том числе, Сахалина, Приморья, Красноярского края, Иркутской области, в Новосибирске и Благовещенске. Обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов России.
В Совете Федерации, куда поступают сведения о голосовании региональных депутатов, уже заявили — закон скорее всего будет принят. И поправки соответствуют ожиданиям большинства граждан. Окончательное же решение примут россияне в ходе общероссийского голосования. Оно пройдет 22 апреля.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Совет Федерации одобрил поправки в Основной закон страны.
Нашли ошибку?