Лера Кудрявцева рассказала, что получила травму на карусели в Дубае. Теледива отправилась прокатиться на аттракционе предварительно «плотненько так перекусив том-ямом, японским пирожным, кофе, ну, и всякими там вкусностями».

Знаменитость опубликовала в Instagram видео, на котором показала сверкающий в ночи опасный аттракцион.

«Как обычно начиналось все весело, медленно покачивая. Пока этот стул не перевернулся на 360, и я со всей дури не долбанулась башкой. Дальше все как в тумане!» — поделилась теледива.

Лера Кудрявцева отметила, что после такого поворота событий том-ям, японское пирожное, кофе и прочие вкусности покинули ее желудок. Звезда заранее извинилась перед знакомыми за свое поведение после «приключения» на аттракционе.

«Если я буду тупить, знайте — у меня карусельная травма!» — заявила звезда.

Instagram @leratv

Большинство фанатов отметили, что ни за какие коврижки не смогли бы повторить «подвиг» Леры Кудрявцевой и отправиться на такой аттракцион. Подписчики пожалели бедного травмированного кумира и оставили в комментариях множество слов поддержки.

«Бедолага!» — написал один из фолловеров.

Оказалось, Лера Кудрявцева не единственная пострадавшая. Некоторые пользователи соцсети признались — они тоже нередко становились «жертвами» аттракционов.

«У нас тоже все чурросы (сладкая обжаренная выпечка — ред.) обратно вылезли с нутеллой», — признался юзер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что треснувшее на фото лицо Леры Кудрявцевой шокировало пользователей сети.