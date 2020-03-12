«Бедолага!» — Лера Кудрявцева получила травму на карусели в Дубае
Теледива отправилась прокатиться на аттракционе предварительно «плотненько перекусив».
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Фото, видео: Instagram @leratv
Лера Кудрявцева рассказала, что получила травму на карусели в Дубае. Теледива отправилась прокатиться на аттракционе предварительно «плотненько так перекусив том-ямом, японским пирожным, кофе, ну, и всякими там вкусностями».
Знаменитость опубликовала в Instagram видео, на котором показала сверкающий в ночи опасный аттракцион.
«Как обычно начиналось все весело, медленно покачивая. Пока этот стул не перевернулся на 360, и я со всей дури не долбанулась башкой. Дальше все как в тумане!» — поделилась теледива.
Лера Кудрявцева отметила, что после такого поворота событий том-ям, японское пирожное, кофе и прочие вкусности покинули ее желудок. Звезда заранее извинилась перед знакомыми за свое поведение после «приключения» на аттракционе.
«Если я буду тупить, знайте — у меня карусельная травма!» — заявила звезда.
Большинство фанатов отметили, что ни за какие коврижки не смогли бы повторить «подвиг» Леры Кудрявцевой и отправиться на такой аттракцион. Подписчики пожалели бедного травмированного кумира и оставили в комментариях множество слов поддержки.
«Бедолага!» — написал один из фолловеров.
Оказалось, Лера Кудрявцева не единственная пострадавшая. Некоторые пользователи соцсети признались — они тоже нередко становились «жертвами» аттракционов.
«У нас тоже все чурросы (сладкая обжаренная выпечка — ред.) обратно вылезли с нутеллой», — признался юзер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что треснувшее на фото лицо Леры Кудрявцевой шокировало пользователей сети.
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