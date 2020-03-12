«Что-то из Пикассо»: треснувшее на фото лицо Кудрявцевой шокировало пользователей сети

Телеведущая Лера Кудрявцева в честь Международного женского дня решила устроить себе и маме внеплановый отпуск. Звезда оставила мужа и ребенка в Москве и отправилась в любимый Дубай.

Вот уже который день артистка выкладывает в Instagram снимки из путешествия. Однако свежие кадры по-настоящему шокировали ее фанатов — Лера предстала перед поклонниками с рассеченным на две половины лицом.

«Мама — богиня фотографии! Я бы сказала, художник!» — подписала очередной пост Кудрявцева.

Instagram @leratv

Фолловеры популярной телеведущей буквально завалили вопросами любимую звезду, интересуясь: все ли с ней в порядке.

«Лерочка, это ужасно! Зачем же так пугать людей!»

«Я подумала, что у меня что-то с глазами… У вас там все нормально?»

«Это что-то из Пикассо…»

«Супер! Лишь бы ночью такое не приснилось!» — писали фанаты в комментариях.

Впрочем, на остальных фотографиях Лера Кудрявцева выглядит достаточно счастливой.

Видимо, приятные эмоции также помогают звезде восстановиться после грандиозного скандала с директором «Муз-ТВ», о котором ранее сообщали «Дни.ру». Недавно артистка узнала, что вести грядущую музыкальную премию доверили коллеге по цеху Ольге Бузовой. Кудрявцева не смогла простить предательства и разорвала контракт с каналом, которому посвятила долгие годы.

Ране 5-tv.ru показал сексуальное фото Леры Кудрявцевой с загорелой грудью в откровенном купальнике.