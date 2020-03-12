В Греции зажгли олимпийский огонь для Игр-2020 в Токио

Олимпийский огонь для Игр-2020 в Токио зажгли в Древней Олимпии. Торжественную церемонию организовали в духе языческого обряда: факел воспламенился от солнечных лучей в руках верховной жрицы — актрисы Ксанти Георгиу — на алтаре древнегреческого храма Геры. Огонь добыли при помощи параболического зеркала, которое сработало как гигантская лупа.

Церемония прошла в присутствии президента Греческой Республики Прокописа Павлопулоса и президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. После процедуры зажжения началось театрализованное представление с ритуальными танцами на основе религиозных и спортивных традиций древних греков.

Когда танцы подошли к концу, с пламенем и оливковой ветвью в руках стартовал первый факелоносец. Как уточняют организаторы, эту роль взяла на себя греческая спортсменка, золотой призер Олимпийских игр 2016 года по стрельбе из пневматического пистолета Анна Коракаки. Она отправилась к памятнику барона Пьера де Кубертена — отца современных Олимпийских игр. Далее эстафету продолжат другие спортсмены.

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