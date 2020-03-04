Адвокат российских биатлонисток оценил их шансы на победу в допинговом деле

Российские биатлонистки Яна Романова, Ольга Вилухина и Ольга Зайцева имеют хорошие шансы на победу в допинговом деле по итогам Олимпиады-2014 в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru заявил адвокат спортсменок Алексей Панич.

Ранее CAS начал рассмотрение апелляций россиянок, которые хотят отменить решение МОК об аннулировании их результатов на зимних Олимпийских играх в Сочи. Алексей Панич в суде заявил о том, что подписи экс-главы Московской антидопинговой лаборатории («Русада») Григория Родченкова на основных документах обвинения были поддельными.

«Мы представили доказательства в отношении того, что все девять подписей господина Родченкова на аффидевитах (письменные показания свидетеля — Прим. ред.) были поддельными. CAS эти доказательства принял к рассмотрению. А МОК, в свою очередь, предоставил еще одно заявление, <…> в котором господин Родченков заявил, что он не подписывал самостоятельно свои аффидевиты. То есть, это было именно то, о чем мы говорили», — сказал адвокат.

По его словам, в новом заявлении Родченков попытался объяснить, что на документах поставили электронную подпись с его разрешения. Однако выводы экспертов этому не соответствуют: электронные подписи были только на двух из девяти документов. На остальных семи своей рукой расписался кто-то другой. При этом, утверждает Панич, электронная подпись тоже оказалась поддельной.

«МОК очень сильно переживал по поводу всех заявлений, которые делаются в отношении подписей. Мы заявили о том, что мы никогда не утверждали, что МОК признал поддельность подписей. МОК продолжает утверждать, что подписи являются нормальными. А мы знаем, что это не так», — опроверг защитник биатлонисток информацию о том, будто МОК признал поддельность подписей Родченкова.

В заключение Панич отметил, что в доказательство своих слов МОК предъявляет только противоречивое заявление Родченкова. У россиянок же есть заключения экспертов, которые опровергают его слова. Кроме того, на досудебной стадии уже было снято одно из ключевых обвинений МОК — якобы в одной из проб была обнаружена смешанная ДНК.

«CAS должен в этой ситуации посмотреть на те доказательства, которые представлены сторонами. Мы считаем, что наши доказательства являются сильными», — подытожил адвокат, добавив, что суд примет решение в ближайшие несколько недель.

Как сообщал 5-tv.ru, российские биатлонистки Ольга Вилухина, Ольга Зайцева и Яна Романова были лишены наград за Олимпиаду-2014 и дисквалифицированы пожизненно после допингового скандала. Основой для дела против них послужили показания экс-главы «Русада» Григория Родченкова. За справедливостью спортсменки, которым пришлось досрочно завершить карьеру, обратились в CAS.