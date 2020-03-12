80 лет назад закончилась Зимняя война между СССР и Финляндией

В России в эти дни отмечают 80-летие окончания Зимней войны между Советским Союзом и Финляндией. За 100 дней сражений на Карельском перешейке погибли десятки тысяч советских бойцов. Но эти потери при прорыве линии Маннергейма решили исход уже другой войны и привели нашу страну к Великой Победе.

История Зимней битвы — в репортаже корреспондента МИЦ «Известия» Кирилла Сергеева.

Ранее доктор исторических наук ответил на вопросы о советско-финской войне в интервью 5-tv.ru. Он заявил, что ни Советский союз, ни Финляндия нападать друг на друга не собирались.