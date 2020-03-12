Песков прокомментировал решение Путина о предельном количестве сроков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал согласие Владимира Путина с инициативой депутата Госдумы РФ Валентины Терешковой. Народная избранница предложила снять ограничения на количество президентских сроков. Представитель администрации российского лидера объяснил происходящее сложной ситуацией в мировом сообществе.

«Она (ситуация — ред.) весьма-весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. Многие страны мира, но особенно наша страна, конечно, находятся в весьма и весьма нестабильной ситуации вокруг», — цитирует пресс-секретаря главы РФ ТАСС.

Дмитрий Песков подчеркивает, что «в такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути».

«В эти непростые годы как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти», — заявил представитель Кремля.

10 марта Госдума поддержала поправку в Конституцию РФ о снятии ограничений числа президентских сроков. Предложение об изменении в основном законе внесла депутат «Единой России» Валентина Терешкова. Владимир Путин согласился с аргументацией народной избранницы.

Окончательное решение примут граждане России в ходе общероссийского голосования. Оно пройдет 22 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что две трети регионов поддержали закон о поправке в Конституцию.