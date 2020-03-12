На «Евровидении» Little Big выступит в расширенном составе
По словам Ильи Прусикина, на сцену выйдут шесть музыкантов.
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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко
Российский представитель на «Евровидении» группа Little Big выступит на конкурсе в расширенном составе, на сцену выйдут не четыре, а шесть музыкантов. Об этом сообщил лидер коллектива Илья Прусикин в эфире Радио Energy.
Он также рассказал, что песня, с которой музыканты поедут на «Евровидение», была написана спонтанно, на отдыхе, и не рассматривалась как трек для конкурса. Однако формат произведения для Little Big новый.
«Это рок-диско, металл-диско. Мы стараемся, чтобы это было кардинально противоположное», — цитирует Прусикина РИА Новости.
Музыкант отметил, что запись песни и клип были сделаны до 9 марта, то есть в оговоренный правилами европейского песенного конкурса срок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальная премьера песни Little Big по неизвестным причинам отложена до 13 марта. Между тем, по правилам, последним днем подачи заявок на «Евровидение» и релиза трека считается 9 марта.
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