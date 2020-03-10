«Причины могут быть разные»: Little Big отложила премьеру песни для «Евровидения»

Петербургская группа Little Big переносит премьеру песни для «Евровидения 2020» по неизвестным причинам. Об этом заявили владельцы странички песенного конкурса «ESCWORLDCLUB» в социальной сети «ВКонтакте» со ссылкой на пресс-секретаря музыкального коллектива.

ВКонтакте @escworldclub

Официально последним днем подачи заявок для участия в конкурсе, а, следовательно, и релиза трека для «Евровидения», считается 9 марта. Однако представители двух стран — России и Азербайджана — до сих пор не отослали свое промо.

Согласно последнему заявлению организаторов конкурса, 13 марта в 9.00 по московскому времени должна состояться премьера трека Little Big на радиостанции NRJ. Кроме того, вечером того же дня выйдет эфир ток-шоу Ивана Урганта на Первом Канале с Little Big, где, вполне возможно, будет показан и клип на новую композицию.

«Пока ориентируйтесь на 13 марта, пятницу. Почему тянут с релизом? Причины могут быть разные. Известны они только самой группе, Первому каналу и, возможно, EBC», — отмечается на странице сообщества.

Ранее пиар-менеджер Little Big Полина Харламова заявляла, что новую композицию коллектив представит в ближайшие дни. По ее словам, трек сначала обязательно выложат на официальном аккаунте группы. На сторонних площадках ожидать релиза не стоит.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что пользователи сети нашли отрывок из возможной песни Little Big для «Евровидения».