Платные парковки: могут ли выставить штраф задним числом?

С 12 марта муниципальные власти по всей стране могут штрафовать нарушителей парковки по всей строгости. В частности тех, кто игнорирует знаки «платной зоны».

Такие есть в 20 российских городах, но лишь в восьми, в том числе Москве они работали, а в 12, в том числе в Петербурге — нет. Не было механизма обмена данными с ГИБДД о нарушителях. В Петербурге 85% автовладельцев этим пользовались и не платили.

Город насчитал за это время два миллиарда рублей убытков с сентября 2015 года. Теперь механизм есть, система «размораживается» и может даже «календарь перевернуть» назад. Ведь юридически, те кто парковался бесплатно уже нарушили, это зафиксировано.

«Срок годности» такого штрафа 60 дней. Вспоминаем, где были до 12 января, ждем «писем счастья», если нарушали.