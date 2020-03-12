И все же UNO! Little Big презентовали новый хит для «Евровидения 2020»

Петербургская руппа Little Big представила свой новый трек для «Евровидения 2020» в эфире ток-шоу Ивана Урганта на Первом канале.

И все же это оказалась музыкальная композиция под названием «UNO». К слову, несколько дней назад представители группы опровергли, что именно эта песня будет представлена.

Клип выполнен в стиле диско 60-70-х годов XX века и традиционно дает возможность своим поклонникам добавить к себе в копилку еще один залипательный и незамысловатый танец. В сети пока клип не представлен. Но отрывок звукового варианта уже несколько дней висит на странице «Евровидения 2020».

«UNO» — популярная карточная настольная игра. Ее основная цель — первым избавиться от карт, не забыв прокричать «UNO!», когда у тебя останется одна.

«Особенности нет. Ну, в последнее время есть, потому что мы не пьем вообще, мы играем в Uno („Уно“) перед концертами. И это очень странно, когда организатор проходит, а мы сидим всей командой играем в Uno, и они просто проходят, возвращаются», — цитирует РИА Новости заявление в эфире одной из радиостанций лидера группы.

Ранее фронтмен коллектива Илья Прусикин рассказывал: идея написать необычную композицию пришла к музыкантам совершенно спонтанно. Песня изначально была неплоха, однако потребовалось немного времени, чтобы сделать ее максимально не похожей на диско.

Согласно правилам «Евровидения 2020», Little Big должна была представить композицию для конкурса в срок до 9 марта. Однако по неизвестным причинам дату релиза перенесли.

Что касается самого выступления в Нидерландах, то группа планирует выйти на сцену в расширенном составе. Так, перед зрителями появятся не четыре, а шесть музыкантов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каковы шансы на победу у России в международном песенном конкурсе «Евровидение 2020».