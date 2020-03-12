Саудовская Аравия может начать поставлять нефть в Европу всего за $25
На фоне нестабильной ситуации в мире Эр-Рияд планирует увеличить продажу «черного» золота за счет огромных скидок.
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Фото, видео: ТАСС/Красильников Станислав, 5-tv.ru
Саудовская Аравия планирует утроить поставки нефти в Европу посредством умышленного демпинга. Так, новая цена на «черное золото» марки Arab Light может составить всего 25 долларов за баррель, сообщает информагентство Bloomberg.
В связи с нестабильной экономической ситуацией в мире, правительство Эр-Рияда всерьез задумалось о «сезонных скидках». По версии СМИ, в случае, если это произойдет, нефтяной рынок «превратится вместо ожесточенной борьбы за нефть между Россией и Саудовской Аравией».
«Арабская нефть вскоре может вытеснить с рынка российскую Urals, а также другие марки из рациона региональных перерабатывающих заводов, в случае, если их стоимость тоже не снизится», — цитирует издание ведущего аналитика по нефти Амрита Сена.
В свою очередь «Роснефть» не собирается поддаваться на провокации, а напротив — наращивает объемы добычи нефти. Так, в середине апреля 2020 года российская компания может увеличить средний показатель до 300 тысяч баррелей в сутки.
6 марта страны-участницы сделки ОПЕК+ не смогли договориться о ее продлении. С 1 апреля 2020 года компании сами будут решать, увеличивать или сокращать объемы добычи нефти.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснил, кто инициировал приостановку сделки ОПЕК+.
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