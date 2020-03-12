Мишустин заявил, что Россия не инициировала отказ от сделки ОПЕК+

Россия не была инициатором отказа от сделки ОПЕК+. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства, передает «Интерфакс».

По его словам, РФ предлагала продлить соглашение на действующих условиях минимум до конца второго квартала или на год, однако страны-экспортеры отказались. Глава кабмина также напомнил, что Саудовская Аравия объявила о беспрецедентном снижении цен и увеличении добычи, что повлияло на общий курс.

Соглашение Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и не входящих в нее государств (ОПЕК+) о сокращении добычи топлива действует с начала 2017 года. 6 марта министр энергетики Александр Новак заявил об истечении с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти странами-членами сделки ОПЕК+. Государства-экспортеры не достигли договоренностей о дополнительном сокращении или продлении текущих условий добычи нефти. Вслед за этим рухнули мировые котировки на нефтяном рынке, что вызвало обвал рубля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирак и Кувейт снизили цены на нефть следом за Саудовской Аравией.