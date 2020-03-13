Ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев обожает путешествия и моду. Совместив приятное с полезным, он создал собственную выездную школу и каждый раз делится впечатлениями из поездок с подписчиками в Instagram.

Недавно, к примеру, Васильев записал видеообращение к фанатам прямо из столицы солнечной Португалии. На кадрах — счастливый и улыбчивый историк моды в стильном одеянии разных оттенков синего.

«Здесь солнечно, +26, +27. Если вы хотите также позитивно и интересно путешествовать со мной, запишитесь в мою школу… Наслаждание… Наслаждение жизнью! Просто немножко выпили ликерчику и язык заплетается, вот почему!» — пошутил Александр, извинившись таким образом, что допустил пару оговорок в своем монологе.

Instagram @alexandre_vassiliev

Фанаты телеведущего не смогли сдержать эмоций и рассказали все, что думают о нем.

«Какой обаятельный мужчина! От вас такая светлая энергетика!»

«Ну просто душка!»

«О! Кайфуем? Какой же вы чудесный!»

«Вы — прелесть и радость!» — один за другим писали фолловеры в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Александр Васильев считает, что Елена Яковлева «скатывается до домохозяйки».