Закон о бездомных животных: почему его исполнение невыгодно в регионах

Еще 71 собака должна быть умерщвлена в Якутском пункте передержки животных из-за возможного бешенства. Ранее две сотни собак и кошек там же подверглись эвтаназии. Причем зоозащитники утверждают, что животных не усыпили, а забили до смерти. И якобы не просто так, а чтобы освободить клетки под новую партию.

С 1 января в России начал действовать доработанный закон об ответственном обращении с животными. И теперь бездомных собак и кошек нельзя отстреливать, а нужно отлавливать, лечить и отпускать. Но на практике он не работает, регионы экономят не желая тратить по 6 000 рублей в месяц на какого-нибудь шарика.

Играть по правилам просто не выгодно. Заявленный размер контракта более десяти миллионов, но несмотря на это желающих заниматься взять подряд нет. Нужны помещения для передержки, приготовления и хранения корма, веткабинеты, карантинные боксы. Спасением для животных остаются частные приюты и фонды помощи. Но они просто не могут взять всех бездомных собак и кошек.

А это уже приют для безнадзорных собак в Петербурге. Картина выглядит иначе. Этого красавца зовут Гром. Его подобрали на одной из улиц в Петербурге. Сейчас он живет в приюте для бездомных животных. Его содержание обходится примерно в шесть тысяч рублей в месяц. Всего здесь 40 таких питомцев. Несложная арифметика… И становится понятно, что удовольствие это не из дешевых.

И это без учета затрат на содержание самого приюта и зарплаты работникам. Вольеры, где есть возможность для выгула, здесь достроили буквально за день до вступления поправок в силу. Новогодний подарок на деньги президентского гранта. В Северной столице проблему бродячих животных решили давно. Гуманная программа отлова, стерилизации и вакцинации действует почти 15 лет.

Репортаж Антона Никитина.