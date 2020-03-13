«До мурашек»: Ляйсан Утяшева представила на суд подписчиков экспрессивное танго
Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике выложила в сеть гламурный ролик.
Фото: Instagram @liasanutiasheva
Телеведущая и спортивный комментатор Ляйсан Утяшева на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором представила на суд подписчиков экспрессивное танго. На кадрах гламурного ролика 34-летняя двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике с новой стрижкой и черном бархатном платье завораживающе двигается по музыку.
«Танец… Не для кого-то, каждый увидит по-своему! Еще не придуман механизм измерения энергии танца, эмоций и его лечебной силы… Но это пока», — написала в посте Ляйсан Утяшева.
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Почти пятимиллионная армия юзеров, подписанных на страницу знаменитости, восприняла ее танцевальную композицию, мягко сказать, «на ура». Поклонники гимнастки, посмотрев стильный видеоролик, выразили свое впечатления в комментариях.
«Ух! Мурашки! А мне казалось, в конце крылья прорежутся»
«Шедевр! Побольше бы такого контента»
«Завораживает! Очень чувственно! Браво!»
«Роскошная и безупречная!»
«Очень красиво! Изящно! Каждое движение — это просто взрыв!» — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ляйсан Утяшева рассказала о смерти матери у нее на руках.
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