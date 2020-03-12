«Время не лечит»: Ляйсан Утяшева рассказала о смерти матери у нее на руках

Двукратная чемпионка Европы по гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала о смерти своей мамы Зульфии Утяшевой. Пост памяти она опубликовала на своей странице в Instagram.

«Уже как восемь лет… Мама ушла именно в ночь с 11 на 12… У меня на руках. Ушла очень быстро и совсем молодой… И все как во сне», — написала Утяшева.

Instagram @liasanutiasheva

По ее словам, самое страшное в такие моменты — это незнание, что нужно делать для помощи близкому, и отказ поверить в происходящее.

«Но время, оно не лечит… И в эти даты, как по будильнику, накрывает с головой… Берегите своих близких… Каждый день… Говорите, как вы их любите… Улетают слишком быстро…» — заключила телеведущая.

Зульфия Утяшева скоропостижно скончалась 11 марта 2012 года от сердечного приступа. Ей было 47 лет. В прессе тогда писали, что женщина никогда не жаловалась на здоровье.

В прошлом году 5-tv.ru сообщал, что Ляйсан Утяшева опубликовала архивные снимки с мамой. Спортсменка написала, что 14 августа 2019 года ее матери могло исполниться 55 лет.