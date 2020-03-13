Бена Аффлека сняли в обнимку с новой девушкой на романтической прогулке

Американский актер и режиссер Бен Аффлек перестал скрывать новый роман. Звезду заметили в компании Аной Де Армас, прославившейся ролью Джой в фильме «Бегущий по лезвию». Пара прогуливалась по морскому побережью в Коста-Рике, когда их настигли папарацци. Провокационные снимки влюбленных появились на просторах сети.

Как видно на кадрах, во время романтической прогулки знаменитости шли босиком по песку. Аффлек слегка приобнял свою спутницу, а она нежно уткнулась избраннику в плечо. Кадр получился очень милым и чувственным. Фанаты решили, что между бывшими партнерами по съемочной площадке, наверняка, вспыхнула любовь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sampson (@mfourmovies) 11 Мар 2020 в 8:43 PDT

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бена Аффлека заметили целующимся с актрисой Аной Де Армас. Звезды познакомились на съемках кинокартины «Глубокая вода».