Руководители полицейских, устроивших фотосессию в морге, будут уволены

Трое высокопоставленных сотрудников МВД РФ по Москве будут уволены после фотосессии двух полицейских в морге. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее в ходе служебной проверки сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Москве выявили, что двое полицейских фотографировались на фоне тел мертвых людей в морге. Ими оказались начальник уголовного розыска по Щукино и его подчиненная. Обоих уже уволили за проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел.

«Заместитель начальника УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве — начальник полиции полковник полиции Алексей Кориненко, начальник Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы полковник полиции Иван Понятойкин и начальник отдела уголовного розыска УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Сергей Гладышев будут уволены из органов внутренних дел в аттестационном порядке как не соответствующие занимаемым должностям», — сообщили в полиции.

5-tv.ru

Кроме того, начальник УВД по Северо-Западному административному округу МВД Москвы, генерал-майор полиции Анатолий Фещук предупрежден о неполном служебном соответствии.

Как сообщал 5-tv.ru, фотосессию в морге устроили начальник уголовного розыска Отдела МВД России по району Щукино города Москвы майор полиции Вячеслав Горнеев и его подчиненная — оперуполномоченная того же отдела лейтенант полиции — Татьяна Пулрышева.