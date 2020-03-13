Руководителя угрозыска и его подчиненную уволили за фото в морге на фоне тел умерших (18+)

Двух полицейских уволили в Москве из-за фотосессии на фоне тел в морге. Их проступок выявили сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по столице.

«Управлением собственной безопасности ГУ МВД России по г. Москве в ходе проверочных мероприятий была выявлена фотография начальника уголовного розыска Отдела МВД России по району Щукино г. Москвы майора полиции Вячеслава Горнеева и его подчиненной — оперуполномоченного того же отдела лейтенанта полиции Татьяны Пурышевой на фоне тел умерших людей», — сообщили в полиции.

В ходе проверки было установлено, что фотографировались Вячеслав Горнеев и Татьяна Пурышева в морге № 5 московской городской больницы № 67. Уволить их было решено с формулировкой о совершении проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел.

5-tv.ru

Кроме того, за упущения в кадровой работе привлекли к дисциплинарной ответственности нескольких должностных лиц из руководящего состава УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в УВД ЗАО прошли обыски в связи с «делом Голунова». Полицейские обыскали кабинеты всех сотрудников отдела наркоконтроля.