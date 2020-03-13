Закон о поправках в Конституцию поддержали все российские регионы

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Законодательные собрания 85 субъектов РФ проголосовали за внесение изменений в Основной закон страны.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

Все регионы России поддержали закон о поправках в Конституцию. Законодательные собрания 85 субъектов проголосовали за внесение изменений в Основной закон страны. Хотя необходимый минимум, который позволит направить документ в Конституционный суд, был достигнут еще накануне.

Сегодня решения приняли парламенты Камчатского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и Тувы. Последними проголосовали депутаты Адыгеи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Песков назвал «информационной диверсией» распространение фейков о поправках к Конституции.

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