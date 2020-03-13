Песков назвал «информационной диверсией» распространение фейков о поправках к Конституции

Распространение фейковых сведений о поправках к Конституции является информационной диверсией, которой нужно противодействовать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, это угроза. Это информационная диверсия, и мы, конечно, рассчитываем, что наши соответствующие органы обратят на это внимание. Безусловно, этому нужно противодействовать», — ответил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся к фейкам о поправках к Конституции.

В ответе на другой вопрос пресс-секретарь российского президента сообщил, что в Кремле следили за ходом голосования в региональных парламентах о внесении изменений в Основной закон.

«За тем, как проходило голосование в регионах, следили, это тема номер один для российской повестки дня, определенно совершенно», — сказал представитель Кремля.

Как сообщал 5-tv.ru парламенты всех российских регионов ранее поддержали закон о внесении изменений в Конституцию. Всероссийское голосование состоится 22 апреля. По данным ВЦИОМ, более половины граждан РФ собираются голосовать «за».