Сельский почтальон из Башкортостана стала героиней проекта «Гордость России»
Каждый день женщина преодолевает сотни километров по бездорожью, чтобы вовремя доставить письма и посылки в самые отдаленные деревни и села.
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Фото, видео: ТАСС / Дмитрий Серебряков, 5-tv.ru
Женщина-почтальон из Башкирии стала героиней уникального проекта «Гордость России». Алена Алеева разносит почту и посылки по самым отдаленным деревням и селам. И каждый день она преодолевает сотни километров по бездорожью. Но у нее почетная миссия — для жителей тайги она, порой, единственная связь с внешним миром. О трудовом подвиге — репортаж корреспондента МИЦ «Известия» Яна Воскресенского.
В почтовый рейс по бездорожью она отправляется три раза в неделю. Зимой на снегоходе. Летом на моторной лодке. Порой за один раз приходится сотню километров проезжать. И это еще повезло — сейчас у нее служебный снегоход, а раньше приходилось лошадь запрягать. А то и пешком тащить груз. Транспорт выделило почтовое начальство, оценив условия работы.
«На машине там невозможно проехать. Мы пробовали, испугались, развернулись обратно. Она вот на „Буране“ ездит, не боится», — говорит начальник Караидельского почтамта Ольга Ахметвалиева.
От почтальона зависит, насколько быстро письма и посылки дойдут до жителей десятка деревень. Некоторые такие маленькие, что их на картах нет. А ведь сюда тоже пишут письма, и шлют посылки. Связь с большой землей обеспечивает она одна.
«Смелая девочка. Она, как мужчина — на рыси одна. Это уже подвиг», — считает житель деревни Знаменка Ирина Большакова.
Даже если заглохнет транспорт и завоют лесные звери, она все равно доберется.
«Пока собираешься — вроде жутко. А выезжаешь — мысли о другом», — рассказывает почтальон Алена Алеева.
Местные жители теперь понимают, какая профессия самая опасная.
«И в дождь, и в снег, и в слякоть. Иногда приедет — иду на лодку провожать — как думаю ты доедешь, такой ветер», — говорит Галина Наумова.
В некоторых деревнях — ни аптек, ни магазинов. Так что от почтальона зависит вся жизнь.
«Вот она нам продукты привозит. Конфеты, семена. Почту. Я люблю читать», — делится житель деревни Знаменка Ирина Большакова.
Не просто почтовый сотрудник — словно родственница. Долгожданную Алену сразу усаживают за стол. И не отпустят, пока не напоят чаем и не обсудят новости. Для жителей далеких деревень — Алена и средство массовой информации, и социальная сеть.
«Пообщаться с человеком приятно, старики в основном. Выехать не могут. Спрашивают: видишь того — передай привет, видишь того — тоже передай», — рассказывает почтальон Алена Алеева.
Здесь и представить боятся, что будет, если родная Алена соберется уходить. Другой такой не найти. За два десятилетия она еще ни разу не отказалось от вызова и ни разу не опоздала с посылкой.
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